9 Hari Terendam, Banjir Semarang Lumpuhkan Jalur Pantura Kaligawe

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir masih melanda Jalan Pantura Kaligawe Raya, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini merupakan hari ke sembilan jalur utama pesisir utara Ibu Kota Jawa Tengah terendam.

Bertahannya air bah tersebut berimbas pada lumpuhnya jalan nasional tersebut. Hanya kendaraan besar seperti truk dan bus yang bisa melintas.

Kendati begitu, arus lalu lintas yang melambat membuat kemacetan panjang tak terelakkan.

"Kedalaman air mencapai 80 hingga 90 sentimeter," kata Kapolsek Genuk Kompol Rismanto kepada JPNN.com

Sementara sepeda motor dan mobil kecil dialihkan melalui Jalan Woltermonginsidi menuju ke kota. Sebaliknya diarahkan melalui Mranggen, Kabupaten Demak.

Kendaraan roda dua dan empat banyak yang mogok akibat menerjang banjir. Titik terparah di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

"Kendaraan roda dua mohon jangan melintas sini (Jalan Kaligawe Raya, red)," Kompol Rismanto.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, wilayah yang terdampak tersebar di 16 kelurahan dari empat kecamatan.