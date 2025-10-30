Program MBG Disosialisasikan di Desa Tambakselo Grobogan, Pemerintah Pastikan Gizi Merata

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Pemerintah terus menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat upaya peningkatan gizi masyarakat.

Sosialisasi program tersebut pun digelar di Aula Ponpes Miftahus Sa’adah, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Minggu (26/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo, serta Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional Gunalan.

Program MBG menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Edy Wuryanto dalam sambutannya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Program MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi unggul.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan petani dan pelaku UMKM, agar rantai pasok pangan bergizi berjalan adil dan berkelanjutan.

Edy memastikan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar berjalan efektif dan transparan hingga ke daerah.