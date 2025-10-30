Sosialisasi MBG di Grobogan, DPR-BGN Ingin Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Cerdas

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya mencetak generasi sehat dan cerdas lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kali ini, sosialisasi program tersebut digelar di Pondok Pesantren Miftahus Sa’adah, Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Minggu (27/10).

Kegiatan itu dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN Gunalan, serta Pimpinan Ponpes Miftahus Sa’adah Muh. Nurcholis.

Dalam sambutannya, Edy Wuryanto menyebut program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Program ini bukan sekadar makan gratis, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang bergizi seimbang akan tumbuh cerdas dan berdaya saing,” ujar Edy.

Edy menegaskan DPR RI melalui Komisi IX berkomitmen mengawal program tersebut agar berjalan transparan dan tepat sasaran hingga ke pelosok daerah.

“Keterlibatan petani, UMKM, dan sektor lokal sangat penting untuk keberhasilan program ini,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN Gunalan menjelaskan, di Kabupaten Grobogan, program MBG sudah berjalan baik lewat puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjangkau ribuan penerima manfaat.