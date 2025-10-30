Besok, Polresta Pati Akan Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Siap Amankan Sidang Hak Angket DPRD

jateng.jpnn.com, PATI - Ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, jelang pelaksanaan sidang paripurna hak angket di DPRD setempat, Jumat (31/10).

Total ada 3.379 personel yang diterjunkan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Apel gelar pasukan digelar di Lapangan Kompi Brimob Pati, Kamis (30/10) pagi. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, dengan melibatkan personel BKO Dit Samapta, Brimob, serta Polres jajaran Polda Jateng.

“Ribuan personel akan kami tempatkan di sejumlah titik strategis, seperti kawasan DPRD, alun-alun, hingga beberapa titik yang berpotensi menjadi konsentrasi massa,” ujar Kapolresta Pati.

Jaka mengapresiasi kesiapan seluruh anggota yang akan bertugas di lapangan. Dia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan profesional, bertanggung jawab, dan tetap humanis.

“Pendekatan kami tidak represif. Jumlah personel disesuaikan dengan potensi jumlah massa dari kedua kubu yang akan hadir,” tambahnya.

Polresta Pati juga telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah untuk mengatur pola pengamanan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemisahan titik kumpul antara massa pro dan kontra.

“Massa pro ditempatkan di sisi selatan DPRD, sedangkan massa kontra di sisi utara. Pemisahan ini penting agar suasana tetap kondusif,” jelasnya.