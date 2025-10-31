Limbah Cemari Sungai Sono, Bupati Batang Geram

jateng.jpnn.com, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran Sungai Sono oleh tiga perusahaan industri.

Bupati Batang Faiz Kurniawan menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi pembuangan limbah sembarangan yang merusak lingkungan dan lahan pertanian warga.

“Kami bentuk tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Batang untuk menyelidiki dugaan pencemaran ini,” tegas Faiz, Jumat (30/10).

Dia menyebut langkah hukum akan dilakukan bertahap, dimulai dari edukasi dan teguran resmi kepada perusahaan yang diduga kuat menjadi sumber pencemaran.

“Kami akan panggil perusahaannya, minta roadmap perbaikan instalasi pengolahan limbah. Namun, kalau tidak ada komitmen, sanksi tegas menunggu, baik denda besar maupun pencabutan izin operasional,” ujarnya.

Faiz juga mengingatkan seluruh pelaku industri di wilayahnya agar menerapkan prinsip keberlanjutan.

“Jangan sampai keuntungan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegasnya.

Hasil pengujian sementara Dinas Lingkungan Hidup Batang menunjukkan kondisi air Sungai Sono sudah tercemar berat. Tingkat kekeruhan air mencapai 250 NTU, padahal ambang batas normal hanya 20 NTU.