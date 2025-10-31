Gantikan Merah Putih, Bendera AMPB yang Berkibar di Alun-Alun Pati Diturunkan

jateng.jpnn.com, PATI - TNI dan Polri bergerak cepat menurunkan bendera Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berkibar di tiang utama Alun-Alun Simpang Lima Pati, Jawa Tengah, Jumat (31/10).

Bendera tersebut diketahui menggantikan bendera Merah Putih yang sebelumnya terpasang.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan peristiwa itu diketahui saat jajarannya melakukan patroli menjelang sidang paripurna Panitia Khusus Hak Angket DPRD Pati.

“Kasipropam Polresta Pati Iptu Musyafak mendapati tiang bendera utama telah berkibar bendera AMPB, menggantikan posisi Merah Putih,” ujarnya.

Mengetahui hal itu, Kapolresta langsung memerintahkan aparat gabungan yang terdiri atas Subdenpom IV Pati, Sipropam Polresta Pati, dan Satpol PP Kabupaten Pati untuk segera menurunkan bendera tersebut dan mengibarkan kembali bendera Merah Putih.

“Langkah cepat dilakukan untuk mengembalikan penghormatan terhadap simbol negara. Situasi berlangsung aman dan tidak ada perlawanan dari kelompok AMPB,” tegasnya.

Penertiban berlangsung lancar dan terpantau oleh aparat gabungan. Hingga sore hari, kondisi di sekitar alun-alun dilaporkan aman dan kondusif.

Kapolresta menambahkan aparat telah melaksanakan apel kesiapan pengamanan jelang aksi pengawalan sidang paripurna yang rencananya dihadiri massa AMPB.