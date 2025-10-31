Gempa Bumi Tektonik M3,4 Guncang Wonosobo

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Guncangan gempa bumi tektonik dengan magnitudo 3,4 terasa di Wonosobo dan sebagian Batang, Jawa Tengah, Jumat (31/10) sore.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa terjadi pukul 15.51 WIB dengan episenter di darat pada koordinat 7.11° LS dan 109.92° BT, atau sekitar 28 kilometer timur laut Wonosobo. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

“Melihat lokasi episenter dan kedalamannya, ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Sleman Ardhianto Septiadhi, dalam keterangan tertulisnya.

Guncangan gempa dirasakan warga di Wonosobo dan Batang dengan skala II MMI. Getarannya terasa ringan dan hanya membuat benda-benda gantung bergoyang. Hingga kini, belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa tersebut.

BMKG memastikan hingga pukul 16.03 WIB belum terdeteksi adanya aktivitas gempa susulan.

Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. “Pastikan bangunan tempat tinggal aman dari retakan sebelum kembali ke dalam rumah,” imbuh Ardhianto.

BMKG juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengakses informasi resmi dari kanal yang telah terverifikasi, seperti laman bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, atau aplikasi Info BMKG di ponsel. (jpnn)