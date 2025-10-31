JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ratusan Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan Seusai Santap Makanan Program MBG

Ratusan Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan Seusai Santap Makanan Program MBG

Jumat, 31 Oktober 2025 – 19:13 WIB
Ratusan Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan Seusai Santap Makanan Program MBG - JPNN.com Jateng
Seorang siswi SMK Kandeman, Kabupaten Batang, mendapatkan pertolongan untukdibawa ke RSUD Batang setelah diduga menyantap makanan program MBG, di Batang, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Kutnadi

jateng.jpnn.com, BATANG - Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dikabarkan mengalami gejala keracunan massal seusai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (31/10).

Dari total 1.546 siswa, sekitar 800 siswa mengalami diare, mual, dan muntah setelah menyantap menu makan siang yang terdiri atas tahu bakso, daging ayam, dan sayuran.

Kepala SMK Kandeman Yulianto membenarkan peristiwa tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, sebagian besar siswa mengalami gangguan pencernaan ringan, sedangkan sebagian lainnya masih bisa beraktivitas seperti biasa karena daya tahan tubuh mereka kuat.

“Memang ada satu siswa yang sempat dirawat di RSUD, tetapi kini sudah dipulangkan. Kami masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebabnya,” ujar Yulianto.

Yulianto menegaskan pihak sekolah belum bisa memastikan apakah kasus tersebut benar berasal dari makanan program MBG atau faktor lain.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur RSUD Batang, dr. Any Rusydiati membenarkan ada satu siswa yang sempat mendapat perawatan medis.

“Anak itu datang sekitar pukul 11.40 WIB dengan gejala mual dan diare. Setelah observasi, kondisinya membaik dan langsung dipulangkan,” jelasnya.

Seusai santap makanan Program MBG, ratusan siswa SMK Kandeman Batang keracunan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   keracunan mbg program makan bergizi gratis siswa smk kandeman batang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU