Ratusan Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan Seusai Santap Makanan Program MBG

jateng.jpnn.com, BATANG - Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dikabarkan mengalami gejala keracunan massal seusai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (31/10).

Dari total 1.546 siswa, sekitar 800 siswa mengalami diare, mual, dan muntah setelah menyantap menu makan siang yang terdiri atas tahu bakso, daging ayam, dan sayuran.

Kepala SMK Kandeman Yulianto membenarkan peristiwa tersebut.

Menurutnya, sebagian besar siswa mengalami gangguan pencernaan ringan, sedangkan sebagian lainnya masih bisa beraktivitas seperti biasa karena daya tahan tubuh mereka kuat.

“Memang ada satu siswa yang sempat dirawat di RSUD, tetapi kini sudah dipulangkan. Kami masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebabnya,” ujar Yulianto.

Yulianto menegaskan pihak sekolah belum bisa memastikan apakah kasus tersebut benar berasal dari makanan program MBG atau faktor lain.

Sementara itu, Direktur RSUD Batang, dr. Any Rusydiati membenarkan ada satu siswa yang sempat mendapat perawatan medis.

“Anak itu datang sekitar pukul 11.40 WIB dengan gejala mual dan diare. Setelah observasi, kondisinya membaik dan langsung dipulangkan,” jelasnya.