'Sekolah Bakat dalam Mall' UTS 2025: 100 Pelajar Adu Kemampuan di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ajang bakat pelajar Uleg Talent School (UTS) 2025 kembali digelar. Kali ini Kota Semarang menjadi lokasi kompetisi setelah Palembang dan Surabaya.

Dengan konsep unik “sekolah bakat dalam mall”, ajang ini menghadirkan kompetisi seni, akademik, dan olahraga modern bagi pelajar dari tingkat TK hingga SMA.

Kegiatan ini berlangsung di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang, mulai 31 Oktober hingga 2 November 2025.

UTS tahun ini mengusung tagline “WAKTUNYA KAMU”, sebagai ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan berkompetisi secara sehat.

“Kami ingin memberi ruang positif bagi generasi muda untuk berekspresi dan berkompetisi secara sehat. Anak-anak muda Semarang punya potensi besar, dan Uleg Talent School adalah panggung untuk menunjukkan itu,” ujar Herman Kurniawan, Digital Marketing Manager PT Sekar Laut Tbk (FINNA), saat taklimat media di Semarang, Jumat (31/10).

UTS 2025 menghadirkan delapan kategori lomba, mulai dari cerdas cermat, menggambar, band, dance cover, paskibra, hingga kompetisi terbaru yaitu e-sport Mobile Legends, diikuti 100 siswa.

Seluruh peserta merupakan hasil seleksi dari roadshow ke delapan sekolah di Semarang serta audisi daring untuk beberapa kategori.

“Melanjutkan kesuksesan School Warrr di Surabaya, kami hadirkan di Semarang. Peserta yang hadir di press conference ini adalah salah satu dari yang terseleksi dari 100 siswa sekolah mereka. Mereka akan melibas soal-soal dan kuis tingkat internasional hari Minggu besok,” kata Herman.