Cuaca Jawa Tengah, Sabtu (1/11), Hujan Lebat Melanda Sejumlah Daerah, Harap Hati-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Jawa Tengah diimbau waspada terhadap cuaca ekstrem yang diprediksi melanda Sabtu (1/11).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis cuaca Jawa Tengah.

Dalam rilis tersebut Jawa Tengah berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sebagian besar wilayah.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Ferry Oktarisa menyebut kondisi atmosfer menunjukkan peningkatan signifikan pada siang hingga malam hari.

“Waspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air,” katanya.

Secara umum, kata Ferry, pagi hari di sebagian besar wilayah Jateng diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

"Namun pada siang, sore hingga awal malam, potensi hujan sedang–lebat akan meningkat, terutama di kawasan dataran tinggi, selatan, timur, dan Solo Raya," ujarnya.

Arah angin dominan dari Barat–Utara dengan kecepatan 10–25 km/jam, suhu udara berkisar 18–32°C, dan kelembapan 60–95 persen.