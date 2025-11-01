Ribuan Aparat Kawal Sidang Hak Angket DPRD Pati, Polisi Tangkap Empat Pembawa Benda Berbahaya

jateng.jpnn.com, PATI - Suasana tegang sempat mewarnai sidang paripurna penyampaian hasil hak angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (31/10).

Namun, berkat pengamanan ketat ribuan personel gabungan TNI–Polri, kegiatan strategis tersebut akhirnya berlangsung aman dan kondusif.

Kapolresta Pati Kombes Pol. Jaka Wahyudi memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan sesuai rencana operasi, meski sempat muncul dinamika kecil di lapangan.

“Ribuan personel disiagakan sejak siang hingga malam untuk memastikan agenda politik daerah berjalan aman. Tidak ada kejadian menonjol, situasi terkendali,” ujarnya.

Dia mengungkapkan sempat terjadi aksi massa dari dua arah yang melakukan blokade di jalur lingkar luar Widorokandang dengan cara mematikan kendaraan di badan jalan. Aksi itu menyebabkan kemacetan sekitar 15 menit.

“Petugas segera bergerak menormalkan situasi. Kendaraan yang diparkir di tengah jalan kami evakuasi agar arus lalu lintas kembali lancar,” lanjutnya.

Dari hasil pengamanan, petugas mengamankan empat orang yang diduga membawa benda berbahaya saat aksi berlangsung. Barang bukti yang disita berupa ketapel dan petasan rakitan.

“Langkah itu kami ambil sebagai upaya preventif. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh tim penegakan hukum,” kata Jaka.