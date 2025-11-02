JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Raja Keraton Surakarta PB XIII Hangabehi Mangkat, Akan Dimakamkan di Imogiri

Raja Keraton Surakarta PB XIII Hangabehi Mangkat, Akan Dimakamkan di Imogiri

Minggu, 02 November 2025 – 19:30 WIB
Raja Keraton Surakarta PB XIII Hangabehi Mangkat, Akan Dimakamkan di Imogiri - JPNN.com Jateng
Suasana Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat di Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025). Foto: Aris Wasita

jateng.jpnn.com, SOLO - Duka menyelimuti Keraton Surakarta Hadiningrat. Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi wafat pada usia 77 tahun setelah menjalani perawatan di RS Indriati, Solobaru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (2/11).

Kabar duka itu dikonfirmasi langsung oleh keluarga keraton. Adik ipar mendiang R.Ay Febri Hapsari Dipokusumo membenarkan kabar tersebut.

“Njih, nyuwun doanya,” ujarnya singkat melalui pesan singkat.

Kabar berpulangnya Sinuhun PB XIII juga dibenarkan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy S. Wirabhumi, adik ipar raja. Dia menerima informasi tersebut sekitar pukul 07.40 WIB.

“Iya, ada informasi barusan. Ya di rumah sakit meninggalnya,” kata Eddy.

Menurutnya, prosesi pemakaman akan digelar sesuai adat dan tata upacara Keraton Surakarta.

“Ada acara adat, semua sesuai upacara adat,” jelasnya.

Jenazah rencananya akan dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, Imogiri, Daerah Istimewa Yogyakarta.

