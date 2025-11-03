Wapres Gibran Sebut Solusi Mengatasi Banjir di Semarang Sudah Dipersiapkan

JPNN.com

Senin, 03 November 2025 – 08:08 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri pelantikan pengurus GP Ansor Jawa Tengah di Semarang, Minggu. ANTARA/I.C. Senjaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengatakan solusi penanganan banjir di Kota Semarang sudah dipersiapkan.

Salah satu solusinya, kata dia, dengan mengoptimalkan kolam retensi Terboyo.

Selain itu, dia juga menyebut penanganan banjir membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya segera kita temukan solusi bersama," kata Wapres, Minggu (2/11).

Menurut dia, tanggul laut raksasa juga diharapkan dapat mengatasi banjir yang rutin datang saat musim hujan.

Dia juga mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang yang telah berupaya menangani bencana alam tersebut.

"Terima kasih atas kerja keras gubernur dan wali kota selama seminggu ini," tambahnya.

Selain membahas soal banjir, Gibran juga menitipkan berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta berbagai bantuan sosial.

