Kondisi Banjir Kaligawe Semarang: Genangan Air Tersisa 10-15 Cm, Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Senin, 03 November 2025 – 09:50 WIB
Senin, 03 November 2025 – 09:50 WIB
Kendaraan menerjang banjir di Jalan Pantura Kaligawe Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir di Jalan Kaligawe Raya, Genuk, Kota Semarang, sudah mulai surut pada Senin (3/11).

Namun, genangan air sekitar 10-15 sentimeter masih tampak di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang Iptu Bambang Triono mengatakan jalan sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan meski genangan masih ada.

"Sudah bisa dilalui sepeda motor dan mobil," katanya.

Dia juga mengatakan petugas gabungan sedang mengatasi sisa genangan tersebut.

Meski demikian, Bambang tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Banjir sudah surut, tetapi tetap utamakan keselamatan," katanya.

Sebelumnya, banjir di Pantura Semarang-Demak sudah berlangsung lebih dari sepekan.

Banjir di Jalan Pantura Semarang-Demak sudah mulai surut pada Senin (3/11).
