Harga BBM Awal November 2025: Bensin Turun, Solar Kompak Naik di Semua SPBU

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Memasuki awal November 2025, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia melakukan penyesuaian harga.

Berdasarkan pantauan di situs resmi Pertamina, Shell, bp, dan Vivo, harga bensin mengalami penurunan, sementara harga solar kompak naik di seluruh SPBU.

Di jaringan SPBU Pertamina, jenis Dex Series mengalami kenaikan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

Untuk wilayah Jabodetabek, Dexlite (CN 51) kini dibanderol Rp13.900 per liter, naik dari Rp13.700 per liter pada Oktober 2025. Sementara Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp14.000 menjadi Rp14.200 per liter.

Sebaliknya, harga Pertamax Series masih stabil tanpa perubahan.

Berikut perincian harga BBM Pertamina per November 2025:

Baca Juga: Wapres Gibran Sebut Solusi Mengatasi Banjir di Semarang Sudah Dipersiapkan

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.200 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

Pertamax Green: Rp13.000 per liter

Dexlite: Rp13.900 per liter

Pertamina Dex: Rp14.200 per liter

Sementara itu, SPBU Shell menurunkan harga untuk produk bensin namun menaikkan harga untuk jenis solar.

Harga Shell Super turun dari Rp12.890 menjadi Rp12.680 per liter, dan Shell V-Power kini dibanderol Rp13.260 per liter.