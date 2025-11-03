Harga Beras Stabil, Cabai dan Telur Ayam Naik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Harga sejumlah bahan pangan pokok kembali mengalami pergerakan pada awal November 2025. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, cabai rawit merah tercatat tembus Rp39.300 per kilogram (kg), sementara telur ayam ras berada di kisaran Rp31.050 per kg.

Data PIHPS yang dirilis di Jakarta, Senin (3/11) pukul 09.50 WIB, menunjukkan harga bahan pokok di tingkat pedagang eceran secara nasional cenderung bervariasi.

Untuk komoditas hortikultura, bawang merah dijual dengan harga rata-rata Rp45.250 per kg, sedangkan bawang putih menyentuh Rp39.050 per kg.

Adapun untuk beras, harga masih relatif tinggi di seluruh jenis dan kualitas:

Beras kualitas bawah I: Rp14.400 per kg

Beras kualitas bawah II: Rp13.800 per kg

Beras kualitas medium I: Rp16.050 per kg

Beras kualitas medium II: Rp15.500 per kg

Beras kualitas super I: Rp16.900 per kg

Beras kualitas super II: Rp16.400 per kg

Sementara itu, kelompok cabai merah besar dibanderol Rp51.450 per kg, cabai merah keriting mencapai Rp52.000 per kg, dan cabai rawit hijau sekitar Rp28.900 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, daging ayam ras dijual dengan harga rata-rata Rp36.450 per kg, daging sapi kualitas I Rp132.900 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp126.750 per kg.

Selain itu, gula pasir lokal dibanderol Rp17.850 per kg, sedangkan gula pasir premium mencapai Rp20.100 per kg.

Untuk minyak goreng, harga minyak curah terpantau di angka Rp18.800 per liter, minyak kemasan bermerek I Rp23.250 per liter, dan minyak kemasan bermerek II Rp21.100 per liter.