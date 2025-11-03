JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bus Trans Semarang Terbakar Lagi, Begini Penjelasan Manajemen

Bus Trans Semarang Terbakar Lagi, Begini Penjelasan Manajemen

Senin, 03 November 2025 – 12:26 WIB
Bus Trans Semarang Terbakar Lagi, Begini Penjelasan Manajemen - JPNN.com Jateng
Lokasi kejadian Bus Trans Semarang di tanjakan Silayur, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Insiden kebakaran kembali menimpa armada Trans Semarang. Kali ini, Bus Rapid Transit (BRT) koridor 4 dengan rute Cangkiran-Stasiun Tawang terbakar di tanjakan Silayur, Ngaliyan, Minggu (2/10) petang.

Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pihaknya mengaku akan mengkaji khusus terhadap jalur-jalur yang memiliki medan ekstrem, seperti tanjakan dan turunan curam.

Baca Juga:

“Kalau berbicara topografi, memang sedikit berpengaruh terhadap kinerja mesin. Di satu sisi, usia armada juga menjadi faktor tambahan, termasuk jumlah penumpang,” ujar Haris, Senin (3/10).

Menurutnya, kajian akan difokuskan pada koridor yang memiliki karakteristik berat, seperti koridor 2, 4, dan 8.

Kajian tersebut akan melibatkan akademisi serta pakar transportasi untuk mencari solusi paling aman dan efisien bagi pengguna Trans Semarang maupun pengguna jalan lainnya.

Baca Juga:

“Nanti kami lihat rekomendasi hasil kajian, apakah perlu penambahan armada agar bebannya berkurang, menggunakan bus berukuran lebih kecil,” ujar Haris.

Haris menerangkan bus tersebut terbakar saat menjalani perjalanan ketujuh dalam satu hari operasional. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting pada dinamo ampere.

Insiden Bus Trans Semarang Terbakar terjadi lagi. Api berasal dari korsleting pada dinamo ampere.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang bus trans semarang kebakaran bus Bus BRT Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU