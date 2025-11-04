Cuaca Jawa Tengah, Selasa (4/11), 26 Daerah Diguyur Hujan Lebat

JPNN.com

Selasa, 04 November 2025 – 06:25 WIB
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 4 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa (4/11), hujan lebat mengguyur sejumlah daerah.

Rilis prakiraan cuaca tersebut berdasarkan dari hasil pengamatan Citra Satelit Cuaca pada pukul 05.00 WIB yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan cuaca Jawa Tengah pada pagi umumnya berawan.

"Pada siang/sore-awal malam cuaca Jateng umumnya hujan ringan-sedang," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai angin kencang, dan petir/kilat terjadi di pegunungan, Jateng bagian Timur, Solo Raya, dataran tinggi, dan sekitarnya.

"Angin dari arah barat-timur laut berkecepatan 10-25 km/jam, sementara suhu udara berkisar antara 18-32 derajat selsius dengan kelembapan udara 60-95 persen," ungkap Risca.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah sebagai berikut:

Hujan Ringan-Sedang

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 4 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
