Lenovo Legion Go 2 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Pengalaman Gaming PC ke Genggaman Gamer Aktif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lenovo meluncurkan Lenovo Legion Go 2 (8.8”), perangkat genggam terbaru yang menawarkan pengalaman gaming kelas PC dalam bentuk portabel.

Produk anyar ini hadir dengan dukungan ekosistem Legion terbaru yang meliputi Legion Glasses 2, Legion Monitor, dan Legion H410 Wireless Gaming Headset, menjadikannya pilihan ideal bagi gamer aktif yang gemar bermain di mana pun dan kapan pun.

Perangkat anyar ini resmi diperkenalkan di Jakarta, Kamis (31/10), dengan membawa misi menghadirkan pengalaman gaming imersif dan fleksibel bagi para gamer modern.

“Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan performa gaming maksimal di tengah mobilitas tinggi mereka. Dengan dukungan ekosistem Legion, perangkat ini memberi kebebasan dan fleksibilitas untuk bermain kapan saja, di mana saja,” ujar Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Performa Setara PC dalam Genggaman

Lenovo Legion Go 2 hadir dengan peningkatan signifikan dibanding generasi pertamanya. Ditenagai prosesor AMD Ryzen™ Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 (8 core/16 thread), perangkat ini mampu melibas berbagai game AAA dengan lancar.

Gamer juga dimanjakan dengan RAM 32GB LPDDR5X dan penyimpanan 1TB PCIe SSD, memastikan transisi antar game berat tetap mulus tanpa hambatan.

Untuk menjaga suhu tetap stabil, Lenovo membekali perangkat ini dengan sistem pendingin Legion Coldfront, membuatnya nyaman digenggam meski digunakan berjam-jam di luar ruangan.