Jalan Kaligawe Rusak Parah Setelah Banjir, Lubang-lubang Menganga Bak Kubangan Kerbau

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua pekan setelah banjir besar surut, Jalan Pantura Kaligawe Raya di Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah berubah menjadi jalur penuh jebakan yang membuat membuat pengendara harus ekstra hati-hati.

Pemandangan aspal mengelupas dan lubang-lubang besar menganga ini bak kubangan kerbau yang tersebar di tengah jalur utama penghubung Semarang-Demak itu.

Dari pantauan di lokasi, genangan air masih terlihat di beberapa titik arah Demak-Semarang dengan ketinggian 5-10 sentimeter.

Namun, di jalur sebaliknya, arah Semarang-Demak, genangan sudah menghilang, tetapi kondisi jalan justru jauh lebih parah. Median jalan porak-poranda, sementara lubang besar tampak di tengah badan jalan.

“Bahaya, lubangnya dalam-dalam. Kalau masih tergenang, tidak kelihatan. Jadi harus hati-hati,” kata Yamin (47), pengemudi ojek daring yang biasa mangkal di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung, Selasa (4/11).

Yamin mengaku sudah hafal titik-titik berbahaya di sepanjang Kaligawe. Dia menyebut kondisi jalan makin rusak karena selama banjir, truk-truk kontainer tetap melintas dan memperparah kerusakan aspal.

Baca Juga: Wapres Gibran Sebut Solusi Mengatasi Banjir di Semarang Sudah Dipersiapkan

“Yang paling parah di depan RSI Sultan Agung sampai dekat SPBU Kaligawe. Lubangnya banyak, dalam semua,” ujarnya.

Dia menuturkan para pengendara motor sering terperosok ke lubang karena tidak hafal kondisi jalan, terutama mereka yang baru melintas.