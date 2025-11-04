Petaka KKN UIN Walisongo di Kendal: 6 Mahasiswa Hanyut di Sungai Jolingggo, 3 Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Enam mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dilaporkan hanyut di Sungai Jolingggo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Selasa (4/11).

Peristiwa itu terjadi saat mereka mengikuti kegiatan river tubing di sungai tersebut sekitar pukul 14.00 WIB.

Humas Basarnas Semarang Zulhawary menyebut arus sungai yang cukup deras menyeret keenam mahasiswa hingga hilang terbawa aliran air.

Dia menyebutkan bahwa tim gabungan saat ini tengah melakukan pencarian terhadap para korban.

“Iya betul, kejadiannya sekitar pukul dua siang saat mereka river tubing. Sudah tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Zul kepada JPNN.com, Selasa (4/11).

Terpisah, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar juga membenarkan peristiwa itu.

Dia mengatakan aparat kepolisian bersama Basarnas dan sukarelawan tengah berupaya mencari korban lainnya serta mendirikan posko pencarian di sekitar lokasi kejadian.

“Betul, ada mahasiswa yang hanyut. Saat ini kami fokus membantu pencarian dan pendirian posko. Data lengkap akan kami sampaikan setelah proses evakuasi berjalan,” kata AKBP Hendry.