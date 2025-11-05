Kronologi 6 Mahasiswa UIN Walisongo Hanyut di Kendal: Tiga Ditemukan Tewas, Lainnya Hilang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Enam mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dilaporkan hanyut di Sungai Jolingggo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa (4/11).

Peristiwa itu terjadi saat mereka tengah melakukan river tubing di aliran Sungai Genting Jolinggo sekitar pukul 13.53 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal, cuaca semula cukup cerah. Namun, sekitar pukul 13.30 WIB, hujan deras mengguyur wilayah hulu sungai. Tak lama kemudian, debit air meningkat tajam hingga membentuk arus deras yang datang secara tiba-tiba dari arah atas.

Sekitar pukul 14.00 WIB, laporan pertama diterima oleh aparat desa dan diteruskan ke BPBD Kendal. Tak lama kemudian, Basarnas Semarang mengirim tim penyelamat ke lokasi.

“Iya betul, kejadiannya sekitar pukul dua siang saat mereka river tubing. Sudah tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Humas Basarnas Semarang Zulhawary, kepada JPNN.com, Selasa (4/11).

Tim gabungan dari Basarnas, BPBD Kendal, PMI, FRPB Kendal, aparat kepolisian, dan warga langsung melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Jolingggo. Hingga Selasa malam, tiga korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian.

Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar menyebut posko pencarian sudah didirikan di sekitar lokasi. “Fokus kami saat ini membantu proses pencarian dan evakuasi. Data lengkap akan kami sampaikan setelah proses berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UIN Walisongo Nizar menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa enam mahasiswa tersebut.