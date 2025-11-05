JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Rabu (5/11), Simak Daerah yang Diguyur Hujan Lebat

Cuaca Jawa Tengah, Rabu (5/11), Simak Daerah yang Diguyur Hujan Lebat

Rabu, 05 November 2025 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Rabu (5/11), Simak Daerah yang Diguyur Hujan Lebat - JPNN.com Jateng
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Rabu 5 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (5/11) akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Ferry Oktarisa menyebutkan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya berawan.

Memasuki siang hingga awal malam, hujan diprakirakan turun di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Baca Juga:

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, serta Jateng bagian timur,” katanya.

Ferry mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di sejumlah wilayah Jawa Tengah, berlaku Rabu, 5 November 2025 pukul 07.00–19.00 WIB:

Baca Juga:

Hujan Sedang–Lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Rabu 5 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca hari ini cuaca semarang cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg Hujan Lebat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU