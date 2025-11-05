Cuaca Jawa Tengah, Rabu (5/11), Simak Daerah yang Diguyur Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (5/11) akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Ferry Oktarisa menyebutkan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya berawan.

Memasuki siang hingga awal malam, hujan diprakirakan turun di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, serta Jateng bagian timur,” katanya.

Ferry mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di sejumlah wilayah Jawa Tengah, berlaku Rabu, 5 November 2025 pukul 07.00–19.00 WIB:

Hujan Sedang–Lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.