Tragedi KKN UIN Walisongo di Sungai Jolinggo: 5 Mahasiswa Tewas, 1 Masih Dicari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pencarian terhadap mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang terseret arus Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, terus dilakukan.



Hingga Rabu (5/11), total sudah lima korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam pencarian.



Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Semarang Mulwahyono mengatakan dua jasad terbaru ditemukan pada Rabu pagi.



Mereka adalah Bima Pranawira (21), warga Gresik, dan Muhammad Jibril Asyarofi (21), warga Jepara.



“Korban atas nama Bima ditemukan pukul 08.12 WIB, sedangkan Jibril ditemukan pukul 09.20 WIB,” ujar Mulwahyono.



Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kendal untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan temuan ini, total korban tewas menjadi lima orang.



Sementara satu mahasiswa bernama Nabila Yulian Dessi Pramesti (21), warga Bojonegoro, masih dalam pencarian tim SAR gabungan.



Kronologi Kejadian



Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa (4/11) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Sebanyak 15 mahasiswa KKN UIN Walisongo bermain air di Sungai Jolinggo seusai melaksanakan kegiatan sosialisasi di SD Negeri 1 Getas.



Mereka diduga tidak menyadari adanya hujan deras di bagian hulu sungai. Ketika arus deras tiba-tiba datang dari arah selatan, enam mahasiswa terseret arus dan hanyut.



“Dosen pembimbing sebenarnya sudah mengingatkan agar tidak ke sungai. Namun, anak-anak semangat, ingin refreshing sebentar setelah kegiatan,” kata Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UIN Walisongo Moh. Masrur



Sembilan mahasiswa lainnya berhasil diselamatkan, sebagian mengalami luka ringan dan trauma psikologis. (ink/jpnn)

Identitas Korban

Ditemukan meninggal dunia:



1. Riska Amelia (21), warga Randudongkal, Kabupaten Pemalang.



2. Syifa Nadilah (21), warga Warungpring, Kabupaten Pemalang.



3. Muhammad Labib Rizqi (21), warga Noyonta Antasari, Kota Pekalongan.



4. Bima Pranawira (21), warga Gresik.



5. Muhammad Jibril Asyarofi (21), warga Jepara.



Masih dalam pencarian:

1. Nabila Yulian Dessi Pramesti (21), warga Bojonegoro.