Program Speling Melesat, Bukti Jateng Serius Sehatkan Warga Sampai ke Pelosok Desa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus.

Program ini dinilai sebagai terobosan pelayanan kesehatan yang mampu menjadi model nasional karena berhasil menghadirkan dokter spesialis langsung ke desa-desa.

Dalam kegiatan Speling, dokter spesialis memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan ibu hamil dan deteksi kanker serviks oleh dokter spesialis kandungan (obgyn), skrining tuberkulosis oleh dokter spesialis penyakit dalam dan paru, pemeriksaan kesehatan jiwa, hingga penanganan stunting oleh dokter spesialis anak.

“Saya kira ini baru pertama di Indonesia. Suatu kegiatan luar biasa yang sudah dilakukan di 706 desa. Saya ingin belajar agar bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah,” kata Benjamin saat meninjau kegiatan Speling di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Rabu (5/11).

Benjamin menilai bila program seperti Speling dijalankan secara masif, peningkatan kesehatan masyarakat akan lebih cepat tercapai.

Dia juga menyebut Speling lebih komprehensif dibandingkan program cek kesehatan gratis (CKG) karena menghadirkan layanan dari dokter spesialis dan rumah sakit secara langsung di tengah masyarakat.

Dalam kunjungan bersama Gubernur Ahmad Luthfi, Benjamin meninjau dua lokasi kegiatan Speling, yakni di Desa Seboto, Kabupaten Boyolali dan Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga.

Dia menyaksikan kehadiran dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, paru, dan kejiwaan yang aktif memeriksa pasien di lapangan.