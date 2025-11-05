Trans Semarang Uji Coba Bus Listrik, Warga Bisa Naik Gratis Selama Sebulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan uji coba bus listrik Trans Semarang pada Rabu (5/11). Masyarakat dapat mencoba moda transportasi ramah lingkungan ini secara gratis selama masa uji coba.

Uji coba melibatkan dua unit bus listrik, masing-masing satu bus besar dan satu bus sedang.

Bus besar melayani Koridor I rute Terminal Mangkang-Pemuda-Simpang Lima-Terminal Penggaron, sedangkan bus sedang akan diuji di koridor lain yang memiliki karakteristik medan berbeda.

Sebelum beroperasi di jalan, kedua bus listrik telah menjalani uji KIR dan dinyatakan layak jalan oleh Dishub Kota Semarang.

Sekretaris Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menyebutkan bahwa uji coba ini merupakan langkah awal menuju pengoperasian transportasi publik ramah lingkungan di ibu kota Jawa Tengah tersebut.

“Kami beralih ke kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan bus listrik. Saat ini sedang dilakukan uji coba dua unit, bus besar dan bus kecil,” ujar Danang.

Uji coba direncanakan berlangsung selama dua pekan hingga satu bulan.

Selama periode tersebut, masyarakat dapat menikmati layanan bus listrik secara gratis sekaligus memberikan masukan terkait kenyamanan dan performa armada.