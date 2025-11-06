Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Kamis (6/11), Hujan Lebat Turun di Sejumlah Daerah, Harap Hati-Hati!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah pada Kamis (6/11).

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Farita Rachmawati menyampaikan prakiraan cuaca Jawa Tengah berlaku mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB, dengan kondisi pagi hari cerah berawan hingga berawan, sedangkan siang hingga malam hari diprakirakan hujan ringan hingga lebat.

“Potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian selatan, timur, serta Solo Raya dan sekitarnya,” ujar Farita.

BMKG juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, sambaran petir, dan pohon tumbang di wilayah-wilayah rawan.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah

Hujan Sedang-Lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Tegal, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Hujan Ringan-Sedang:

Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Salatiga, dan Kota Semarang.

Suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 18–32 derajat Celsius, dengan kelembapan 60–95 persen. Arah angin umumnya bertiup dari Barat hingga Utara dengan kecepatan 10–25 km per jam.