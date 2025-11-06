Livin’ Fest 2025 Semarang: Pesta UMKM, Konser & Promo Spesial dari Bank Mandiri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri akan menggelar Livin’ Fest 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang pada 13-16 November 2025.

Dalam rangka ulang tahun ke-28, bank pelat merah ini menghadirkan ekspo nasional yang menyatukan pelaku UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial digital dalam satu wadah kolaborasi bertema 'Sinergi Majukan Negeri'.

Ajang ini tak sekadar menjadi hiburan, melainkan juga wadah bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperluas jaringan serta memperkuat daya saing ekonomi rakyat.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing ekonomi rakyat, sekaligus menjadi sajian khusus bagi nasabah yang telah setia selama 27 tahun,” ujar RCEO Bank Mandiri Region VII/Jawa 2 Iwan Tri Imawan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Festival empat hari ini akan menghadirkan lebih dari 210 penyewa dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, kecantikan, hingga gaya hidup modern.

Di Zona UMKM Binaan Bank Mandiri, pengunjung dapat menemukan beragam produk lokal unggulan. Sementara di area Government Hub (sentra pemerintahan), tersedia layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan.

Livin’ Fest 2025 juga berkolaborasi dengan berbagai event kreatif nasional, di antaranya Inacraft, Jakarta Coffee Week, OMO Market, Energy of Indonesia, dan Slayground Market.

Kolaborasi ini menjadikan Livin’ Fest bukan sekadar pameran, tetapi juga ruang ekspresi bagi masyarakat urban yang menggabungkan budaya, kreativitas, dan teknologi finansial.