Cuaca Jawa Tengah, Jumat (7/11), 12 Daerah Diprediksi Hujan Lebat

Jumat, 07 November 2025 – 06:30 WIB
Arsip - Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Jumat 7 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya. ANTARA/Teuku Dedi Iskandar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada Jumat, (7/11).

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Agus Triyono menyampaikan cuaca Jawa Tengah pada pagi hari di sebagian besar daerah umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun pada siang hingga malam hari, potensi hujan ringan hingga lebat diperkirakan terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi Jawa Tengah bagian timur, Solo Raya, serta sebagian wilayah Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Baca Juga:

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, serta genangan air,” ujar Agus.

Untuk Kota Semarang, cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan, sementara pada siang hingga malam hari berpotensi hujan ringan.

Suhu udara di Semarang berkisar antara 26–32°C dengan kelembapan udara antara 60–90%. Angin bertiup dari arah Barat hingga Utara dengan kecepatan 10–25 km/jam.

Baca Juga:

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Jumat 7 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
