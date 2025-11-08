Cuaca Jawa Tengah, Sabtu (8/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis cuaca Jawa Tengah, Sabtu (8/11).

Seumlah daerah di provinsi ini berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N menjelaskan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi sejak siang hingga awal malam dan berawal dari wilayah pegunungan Jawa Tengah bagian barat.

“Hujan sedang sampai lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang tersebar di daerah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, bagian selatan, dan sekitarnya,” kata Arif.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, pohon tumbang, genangan air, hingga sambaran petir.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Kabupaten Cilacap

Kabupaten Banyumas (Purwokerto)

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Kebumen

Kabupaten Purworejo

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Magelang (Mungkid)

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Batang

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Slawi (Tegal bagian selatan)

Kabupaten/Kota Ambarawa

Kota Salatiga

Bumiayu

Hujan Ringan-Sedang