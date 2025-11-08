Cuaca Jawa Tengah, Sabtu (8/11), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis cuaca Jawa Tengah, Sabtu (8/11).
Seumlah daerah di provinsi ini berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N menjelaskan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi sejak siang hingga awal malam dan berawal dari wilayah pegunungan Jawa Tengah bagian barat.
“Hujan sedang sampai lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang tersebar di daerah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian barat, bagian selatan, dan sekitarnya,” kata Arif.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, pohon tumbang, genangan air, hingga sambaran petir.
Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:
Hujan Sedang-Lebat:
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Banyumas (Purwokerto)
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Kebumen
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Wonosobo
- Kabupaten Magelang (Mungkid)
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Sukoharjo
- Kota Surakarta
- Kabupaten Temanggung
- Kabupaten Batang
- Kabupaten Pekalongan
- Kabupaten Brebes
- Kabupaten Tegal
- Kabupaten Pemalang
- Kabupaten Slawi (Tegal bagian selatan)
- Kabupaten/Kota Ambarawa
- Kota Salatiga
- Bumiayu
Hujan Ringan-Sedang
