Serap Aspirasi Guru TK, Andhika Pangarso Siapkan Bantuan CSR hingga Rp 30 Juta per Kecamatan

jateng.jpnn.com, DEMAK - DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso melakukan kunjungan daerah pemilihan (Dapil) ke Kabupaten Demak, Sabtu (11/8), dalam rangka menyerap aspirasi para guru taman kanak-kanak (TK).

Dalam pertemuan tersebut, Andhika mengaku banyak mendapatkan masukan terkait kondisi kesejahteraan dan tantangan yang dihadapi para pendidik TK.

“Saya bertemu dengan para guru TK di Demak dan mendengar langsung keluhan mereka. Banyak yang belum tersertifikasi, dan bahkan yang sudah bersertifikat pun belum diangkat menjadi ASN,” ujar Anggota Komis VII DPR RI itu.

Menurutnya, guru TK memegang peran penting dalam membentuk karakter dan kesiapan anak-anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar. Karena itu, ia menilai perhatian terhadap guru TK harus lebih serius, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah.

“Guru TK ini benar-benar merasakan perjuangan mendidik anak-anak agar siap sekolah. Bahkan di Demak, banyak TK yang menampung anak berkebutuhan khusus. Jadi perhatian kita bukan hanya untuk gurunya, tapi juga bagaimana anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Andhika berjanji akan memberikan dukungan aspirasi melalui program CSR senilai Rp 25 hingga Rp 30 juta per kecamatan untuk guru-guru TK di 14 kecamatan di Kabupaten Demak.

“Ini bentuk komitmen kami agar kegiatan belajar-mengajar di TK bisa lebih nyaman dan fasilitasnya memadai,” tegasnya.

Terkait tunjangan guru TK yang saat ini hanya Rp 100 ribu per bulan, Andhika mengatakan pihaknya akan meninjau regulasi agar bisa diperjuangkan peningkatannya.