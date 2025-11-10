Prakiraan Cuaca Jawa Tengah, Senin (10/11), Ini Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 07:15 WIB
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Senin 10 November 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Ilustrasi Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Senin (10/11), sejumlah daerah diprediksi dilanda hujan lebat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang bisa memicu banjir dan longsor.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Farita Rachmawati menjelaskan siang hingga malam hari, intensitas hujan di banyak daerah meningkat signifikan, terutama di kawasan pegunungan tengah dan selatan Jawa Tengah.

“Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, dan genangan air,” ujar Farita.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat

  • Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Boyolali, Salatiga, Semarang bagian selatan, Kendal bagian selatan, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten.

Hujan Ringan-Sedang

  • Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal bagian utara, Semarang bagian utara, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora.

Suhu udara di wilayah Jawa Tengah berkisar 18–32°C dengan kelembapan 60–95%. Arah angin dominan bertiup dari Barat ke Utara dengan kecepatan 10–30 km/jam.

