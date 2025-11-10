Dorong Generasi Sehat dan Ekonomi Lokal, Program MBG Disosialisasikan di Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Pemerintah terus menggencarkan upaya peningkatan gizi masyarakat melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, sosialisasi program tersebut digelar di Resto New Aroma, Cilacap, Jumat (7/11), dengan tema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia.”

Acara tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih, Kepala SPPG Kabupaten Cilacap Farizal Surno Suwito, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi Badan Gizi Nasional Teguh Suparngadi.

Dalam sambutannya, Teti Rohatiningsih menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas komitmennya meluncurkan dan mengawal pelaksanaan Program MBG di seluruh Tanah Air.

Dia menilai MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan langkah strategis membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul.

“Kami patut bersyukur, karena melalui program MBG, pemerintah tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menanamkan harapan dan masa depan bagi anak-anak Indonesia,” ujar Teti.

Politisi asal Jawa Tengah itu menegaskan keberhasilan program MBG membutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Program ini harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Cilacap Farizal Surno Suwito menjelaskan MBG tak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah.