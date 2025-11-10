Bendera Sepanjang 1.945 Meter Kibarkan Semangat Perjuangan Pahlawan di Semarang

JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 20:48 WIB
Kirab Merah Putih dengan membentangkan bendera sepanjang 1.945 meter memeriahkan peringatan Hari Pahlawan, di Semarang, Senin (10/11/2025). ANTARA/Zuhdiar Laeis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lautan Merah Putih membanjiri pusat Kota Semarang, Senin (10/11), saat ribuan warga mengikuti Kirab Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025.

Kirab dimulai dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda dan berakhir di Lapangan Simpang Lima, dengan membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 1.945 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia.

Pemandangan itu kian megah dengan hadirnya patung burung garuda berlogo Pancasila setinggi lima meter, menjadi simbol persatuan dan pusat perhatian ribuan peserta kirab.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kebersamaan dan gotong royong sebagai semangat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan.

“Dalam setiap tahap pembangunan, harus bersatu agar tidak ada satu pun lapisan masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil kemakmuran,” ujar Iswar.

Dia menambahkan lima tahun pertama pemerintahan saat ini menjadi momentum untuk membangun bangsa yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

“Kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan, bukan hanya dengan bendera yang berkibar, tetapi juga dengan jiwa nasionalisme yang hidup dalam tindakan nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang Budi Prakosa mengatakan Kirab Merah Putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang sekaligus upaya menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.

