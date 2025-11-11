Cuaca Jawa Tengah, Selasa (11/11), Hujan Lebat Turun di Sejumlah Daerah, Harap Hati-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Selasa (11/11), hampir semua daerah diguyur hujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang melaporkan cuaca ekstrem berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jateng, termasuk kawasan dataran tinggi dan pegunungan.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Risca Maulida menjelaskan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan. Namun, pada siang hingga malam hari, intensitas hujan diperkirakan meningkat.

“Potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jateng bagian barat, selatan, Solo Raya, dan timur,” kata Risca.

BMKG mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, genangan air, maupun sambaran petir.

Berikut kondisi cuaca hari ini di beberapa kota/kabupaten di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Brebes, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Hujan Ringan-Sedang: