Kecelakaan Maut Kembali Terjadi di Turunan Kalijambe Purworejo, 1 Tewas

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Kecelakaan maut kembali terjadi di turunan Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (11/11) pagi.

Peristiwa di ruas jalan Purworejo-Magelang KM 18, tepat di depan Pasar Kalijambe itu melibatkan tiga kendaraan dan menewaskan satu orang.

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes M. Pratama Adhyasastra menjelaskan kecelakaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 04.45 WIB. Tiga kendaraan yang terlibat, yakni truk tangki solar Hino Tronton bernomor polisi H-9861-OF, mobil Suzuki Carry AA-1726-BA, dan Toyota Avanza AA-1484-DC.

"Dalam kejadian itu satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 50 juta," kata Kombes Pratama.

Korban meninggal dunia merupakan penumpang truk tangki bernama Sutrisno (45), warga Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sutrisno tewas di lokasi akibat cedera kepala berat dan patah tulang di kaki serta tangan.

"Jenazahnya dibawa ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo," kata Kombes Pratama.

Sementara itu, pengemudi truk, Lokas Feriyanto (42), warga Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, mengalami luka robek di pinggang dan indikasi patah kaki kiri. Ia kini dirawat di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo.

Penumpang lain di truk, Muhammad Zainuddin (34), warga Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, juga mengalami patah kaki kiri dan menjalani perawatan di rumah sakit yang sama.