Minat Umrah Melonjak, HainanTiket Tambah Kapasitas 2 Kali Lipat
Selasa, 11 November 2025 – 17:20 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang akhir tahun, permintaan perjalanan umrah dari Indonesia melonjak tajam. PT HainanTiket Indonesia mencatat seluruh tiket penerbangan umrah menuju Jeddah dengan rute transit di Haikou, Tiongkok, telah habis terjual hingga Desember 2025.
Presiden Direktur PT HainanTiket Indonesia Sastra Wijaya mengatakan lonjakan permintaan ini menunjukkan kembalinya minat masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci setelah pandemi. Karena tingginya antusiasme tersebut, pihaknya berencana menambah kapasitas penerbangan pada musim umrah berikutnya.
“Untuk periode hingga akhir tahun, semua kursi sudah penuh. Kami sedang menyiapkan penambahan kapasitas penerbangan, kemungkinan bisa dua kali lipat,” ujar Sastra di sela kegiatan Indonesia Travel Agent Summit (ITAS) 2026 di Padma Hotel Semarang, Selasa (11/11).
