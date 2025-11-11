Minat Umrah Melonjak, HainanTiket Tambah Kapasitas 2 Kali Lipat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang akhir tahun, permintaan perjalanan umrah dari Indonesia melonjak tajam. PT HainanTiket Indonesia mencatat seluruh tiket penerbangan umrah menuju Jeddah dengan rute transit di Haikou, Tiongkok, telah habis terjual hingga Desember 2025.

Presiden Direktur PT HainanTiket Indonesia Sastra Wijaya mengatakan lonjakan permintaan ini menunjukkan kembalinya minat masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci setelah pandemi. Karena tingginya antusiasme tersebut, pihaknya berencana menambah kapasitas penerbangan pada musim umrah berikutnya.

“Untuk periode hingga akhir tahun, semua kursi sudah penuh. Kami sedang menyiapkan penambahan kapasitas penerbangan, kemungkinan bisa dua kali lipat,” ujar Sastra di sela kegiatan Indonesia Travel Agent Summit (ITAS) 2026 di Padma Hotel Semarang, Selasa (11/11).

Sastra menjelaskan rute utama HainanTiket.com dilayani menggunakan pesawat Airbus A330 berkapasitas 150 penumpang dengan transit di Haikou. Harga tiket umrah berkisar Rp 12,6 juta hingga Rp 13,5 juta untuk perjalanan pulang-pergi, termasuk penginapan dan makan tiga kali sehari selama di Haikou.