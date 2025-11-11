Detik-detik Warga Semarang Tewas dalam Kecelakaan di Turunan Kalijambe Purworejo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan beruntun di turunan Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, menewaskan Sutrisno (45), warga Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/11).

Sutrisno yang merupakan penumpang truk tangki solar meninggal dunia di lokasi kejadian setelah kendaraan yang ditumpanginya terguling dan menimpa mobil di depannya.

Peristiwa nahas itu terjadi di jalur vital Purworejo-Magelang, tepat di depan Pasar Kalijambe terjadi sekitar pukul 04.45 WIB.

Tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut, yakni Truk Hino Tronton Tangki solar H-9861-OF, Suzuki Carry AA-1726-BA, dan Toyota Avanza AA-1484-DC.

Menurut Kasatlantas Polres Purworejo AKP Arta Dwi Kusuma, truk tangki yang dikemudikan Lukas Feriyanto (42) melaju dari arah Magelang menuju Purworejo.

"Sutrisno tewas di lokasi akibat cedera kepala berat dan patah tulang di kaki serta tangan. Jenazahnya dibawa ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo," ujarnya.

Saat melintas di turunan Kalijambe, truk diduga lepas kendali, oleng ke kiri, lalu menabrak dua mobil yang berjalan beriringan di depannya.

Benturan keras itu menewaskan Sutrisno di tempat kejadian. Sementara tiga orang lainnya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.