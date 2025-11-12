Kasus Bullying di SMP Blora, Empat Siswa Dipindah ke Sekolah Lain

jateng.jpnn.com, BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora mengambil langkah tegas menyusul kasus perundungan atau bullying di salah satu SMP di wilayahnya.

Empat pelajar yang diduga terlibat dipindahkan ke sekolah lain. Langkah itu disebut sebagai bentuk pembinaan sekaligus menjaga suasana belajar tetap kondusif.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo menjelaskan kebijakan mutasi empat pelajar tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara orang tua pelaku dan korban, pihak sekolah, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

“Pemindahan ini bukan hukuman, tetapi pembinaan. Kami ingin suasana belajar tetap kondusif, dan anak-anak punya kesempatan memperbaiki diri di lingkungan baru,” ujar Sunaryo, Selasa (12/11).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Jika para pelaku tetap bersekolah di tempat yang sama, dikhawatirkan akan memperparah trauma yang dialami korban.

“Kami melihatnya dari sisi positif. Dengan suasana baru, semoga semua pihak bisa kembali fokus belajar,” tambahnya.

Dinas Pendidikan juga menugaskan pengawas sekolah untuk memberikan pendampingan psikologis, baik kepada korban maupun pelaku.

Selain itu, program pembinaan karakter sedang disiapkan di seluruh satuan pendidikan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.