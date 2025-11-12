Cuaca JawaTengah, Rabu (12/11), Simak Daerah yang Diguyur Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan rilis cuaca Jawa Tengah pada Rabu (12/11).

Cuaca di Jawa Tengah berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Agus Triyono mengatakan cuaca pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, siang hingga awal malam diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di banyak wilayah.

“Potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pegunungan dan dataran tinggi Jateng serta sekitarnya. Waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, sambaran petir, dan genangan air,” kata Agus.

Arah angin umumnya bertiup dari barat ke utara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18–32 derajat Celsius, dan kelembapan udara antara 60–95 persen.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Magelang, dan Batang.

Hujan Ringan-Sedang: