Dukung Indonesia Emas 2045, Program Makanan Bergizi Gratis Digeber di Purworejo

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disosialisasikan di Kabupaten Purworejo, Kamis (9/11), sebagai bagian dari langkah nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi ini digelar oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Auditorium An Nawawi, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat daerah hingga pelaku usaha lokal.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tietha Ernawati Suwarto menyebut MBG sebagai program strategis yang tak hanya soal pembagian makanan bergizi, tapi juga soal perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang.

“Pemahaman yang baik tentang gizi seimbang akan membantu kita dalam memilih asupan makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menunjang pertumbuhan, daya tahan tubuh, serta produktivitas kerja,” ujar Tietha.

Dia menambahkan keberhasilan program juga ditentukan oleh penguatan Sentra Produksi Pangan dan Gizi (SPPG) di daerah, yang diharapkan menjadi benteng jangka panjang dalam mencegah masalah gizi.

Sementara itu, Imam Teguh Purnomo menilai SPPG di Purworejo telah menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan MBG.

Baca Juga: Ratusan Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan Seusai Santap Makanan Program MBG

Menurutnya, program ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program ini melibatkan UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal. Jadi, selain menyehatkan warga, MBG juga menggerakkan ekonomi daerah,” ungkapnya.