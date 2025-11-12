Kolaborasi SCCR & RSCM Perkuat Ekosistem Stem Sel Nasional, Wujudkan Asta Cita Prabowo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta bersinergi untuk memperkuat ekosistem riset dan pelayanan terapi regeneratif berbasis stem sel di Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Asta Cita ke-4 dan ke-5 Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis riset di dalam negeri.

Owner dan Founder PT SCCR Indonesia, Agung Putra, menjelaskan bahwa terapi stem sel bukanlah obat kimia, melainkan agen biologis yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai sel target untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

“Stem sel is not drug. Stem sel adalah agen biologis yang bisa berubah menjadi sel-sel tertentu, misalnya neuron otak pada pasien stroke atau sel ginjal pada penderita gagal ginjal,” kata Agung dalam taklimat media Symposium SCCR-RSCM Frontiers of Regenerative Medicine Symposium: Cell Therapy in Oncology, Cardiovascular Medicine, Neurology, Urology, Orthopedic and Aesthetic di Semarang, Rabu (12/11).

Menurutnya, peran stem sel tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan jaringan (restorasi), tetapi juga sebagai imunoregulator yang dapat menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh, termasuk untuk kasus autoimun seperti lupus dan autisme.

“Stem sel juga meregulasi sistem imun. Jadi bukan hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga menyeimbangkan tubuh secara biologis,” ujarnya.

Agung menyatakan bahwa SCCR membangun ekosistem terintegrasi yang mencakup riset, pendidikan, dan layanan kesehatan berbasis pengalaman holistik.

Satu di antara langkahnya adalah mendirikan Agung Putra University dengan program khusus bioteknologi dan biomedis untuk menghasilkan SDM unggul di bidang stem sel.