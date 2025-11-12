Dinkes Batang Ungkap Penyebab 800 Siswa Keracunan, Ada Bakteri E-Coli Ditemukan di Menu MBG

jateng.jpnn.com, BATANG - Misteri penyebab keracunan massal yang menimpa sekitar 800 siswa SMK Negeri Kandeman, Kabupaten Batang, terungkap.

Pemerintah Kabupaten Batang memastikan, hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli (E-coli) pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi para siswa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Ida Susilaksmi menjelaskan temuan tersebut diperoleh dari hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

“Dari hasil laboratorium ditemukan adanya cemaran mikrobiologi pada air, nasi, dan daging ayam dari sampel yang diperiksa,” ujarnya di Batang, Rabu (12/11).

Ida menyebut bakteri E-coli biasanya hidup di usus besar manusia. Dalam jumlah kecil, tubuh masih bisa menoleransi bakteri tersebut.

Namun, jika jumlahnya banyak dan kondisi tubuh sedang lemah, bisa muncul gejala seperti sakit perut, mual, dan muntah.

“Kalau imunitas sedang turun dan jumlah mikrobanya tinggi, maka tubuh bisa langsung bereaksi,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa air yang digunakan dalam minuman turut terkontaminasi E-coli akibat sanitasi yang tidak higienis.