JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Dinkes Batang Ungkap Penyebab 800 Siswa Keracunan, Ada Bakteri E-Coli Ditemukan di Menu MBG

Dinkes Batang Ungkap Penyebab 800 Siswa Keracunan, Ada Bakteri E-Coli Ditemukan di Menu MBG

Rabu, 12 November 2025 – 19:00 WIB
Dinkes Batang Ungkap Penyebab 800 Siswa Keracunan, Ada Bakteri E-Coli Ditemukan di Menu MBG - JPNN.com Jateng
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Ida Susilaksmi pada kunjungan ke ES QIB Batang, belum lama ini. ANTARA/Kutnadi

jateng.jpnn.com, BATANG - Misteri penyebab keracunan massal yang menimpa sekitar 800 siswa SMK Negeri Kandeman, Kabupaten Batang, terungkap.

Pemerintah Kabupaten Batang memastikan, hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli (E-coli) pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi para siswa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Ida Susilaksmi menjelaskan temuan tersebut diperoleh dari hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga:

“Dari hasil laboratorium ditemukan adanya cemaran mikrobiologi pada air, nasi, dan daging ayam dari sampel yang diperiksa,” ujarnya di Batang, Rabu (12/11).

Ida menyebut bakteri E-coli biasanya hidup di usus besar manusia. Dalam jumlah kecil, tubuh masih bisa menoleransi bakteri tersebut.

Namun, jika jumlahnya banyak dan kondisi tubuh sedang lemah, bisa muncul gejala seperti sakit perut, mual, dan muntah.

Baca Juga:

“Kalau imunitas sedang turun dan jumlah mikrobanya tinggi, maka tubuh bisa langsung bereaksi,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa air yang digunakan dalam minuman turut terkontaminasi E-coli akibat sanitasi yang tidak higienis.

Misteri penyebab keracunan massal yang menimpa sekitar 800 siswa SMK Negeri Kandeman, Kabupaten Batang, terungkap.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   keracunan siswa smk batang keracunan mbg makan bergizi gratis program MBG penyebab keracunan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU