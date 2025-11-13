Cuaca Jawa Tengah, Kamis (13/11), 29 Daerah Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprediksi cuaca Jawa Tengah pada Kamis (13/11), semua daerah diguyur hujan.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Ferry Oktarisa menyebut pagi hari umumnya akan berawan hingga hujan ringan. Namun, pada siang hingga malam hari, potensi hujan sedang hingga lebat akan meluas hampir di seluruh wilayah Jateng.

“Waspadai hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Jateng bagian timur, dan sekitarnya. Dampaknya bisa berupa banjir, longsor, pohon tumbang, serta genangan air,” katanya.

Arah angin umumnya dari barat ke utara dengan kecepatan 10–30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 18-32°C, dengan kelembapan 60-95%.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Jepara, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Hujan Sedang-Ringan:

Purworejo, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Magelang, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Ferry mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama di daerah pegunungan dan wilayah dengan riwayat banjir atau longsor.