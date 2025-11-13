Livin’ Fest 2025 Bank Mandiri, Jadi Simbol Ruang Pelaku Ekonomi Rakyat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri resmi membuka Livin’ Fest 2025 di Muladi Dome Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Kamis (13/11).

Festival kreatif yang berlangsung hingga 16 November 2025 ini menjadi ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial digital, dengan semangat memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong akselerasi ekonomi rakyat.

Dengan mengusung tema Sinergi Majukan Negeri, Livin’ Fest 2025 dirancang untuk membuka peluang bagi pelaku usaha lokal agar bisa naik kelas melalui ekosistem digital.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah bagi masyarakat, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing ekonomi rakyat. Livin’ Fest juga menjadi persembahan spesial kami bagi para nasabah yang telah setia bersama Bank Mandiri,” ujar Regional CEO Bank Mandiri Region VII/Jawa 2 Iwan Tri Imawan.

Di Semarang, Livin’ Fest 2025 menghadirkan lebih dari 210 tenant dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, kecantikan, hingga gaya hidup modern.

Zona UMKM Binaan Bank Mandiri menjadi daya tarik utama dengan menampilkan produk unggulan lokal hasil kolaborasi bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang.

Selain itu, tersedia Government Hub yang menghadirkan layanan publik terpadu seperti pembuatan paspor, SIM, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan, memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah di satu tempat.

Festival ini juga menggandeng berbagai event kreatif nasional seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, OMO Market, Energy of Indonesia, dan Slayground Market, menjadikannya lebih segar dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban.