Kasus Bullying di SMP Blora, Jumah Siswa yang Diperiksa Bertambah

jateng.jpnn.com, BLORA - Jumlah pelajar yang diperiksa Polres Blora dalam kasus perundungan atau bullying di salah satu SMP terus bertambah.

Pemeriksaan ini seiring pendalaman penyelidikan seusai video berdurasi 25 detik yang menampilkan aksi kekerasan di kamar mandi sekolah beredar luas di aplikasi berbayar.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Blora AKP Zaenul Arifin membenarkan penambahan pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya siswa, beberapa guru dan staf sekolah juga ikut diperiksa.

“Benar, kami telah meminta keterangan dari beberapa guru dan staf sekolah untuk memperjelas kronologi serta peran masing-masing saat kejadian. Ini bagian dari proses penyelidikan,” ujarnya, Kamis (13/11).

Pemeriksaan dimulai sejak Senin (10/11) terhadap korban. Selasa (11/11), giliran 37 pelajar yang terlihat dalam video dipanggil. Rabu (12/11), penyidik kembali memeriksa empat guru serta sejumlah pihak sekolah dari kelas VII hingga IX di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blora.

Sebelumnya, jumlah pelajar yang diperiksa hanya 33 siswa. Penambahan itu dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan kelalaian pengawasan saat insiden terjadi.

Arifin menyebut penyelidikan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pembiaran dari pihak sekolah. Polisi juga memeriksa orang tua para siswa, baik korban maupun pelaku.

“Kami masih mengumpulkan keterangan. Jika ditemukan kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.