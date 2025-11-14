Kecelakaan Maut di Purworejo, Dua Pejalan Kaki Tewas Seusai Dihantam Mobil

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Kecelakaan maut terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11) pagi (sekitar pukul 07.25 WIB).

Sebuah Honda Freed mendadak oleng dan menyapu pejalan kaki serta kendaraan terparkir. Dua orang tewas di lokasi, tiga lainnya terluka.

Kasatlantas Polresta Banyumas Kompol Harman Rumenegge Sitorus mengatakan insiden itu terjadi tepat di depan Warung Makan Warzuqni, Kelurahan Purwokerto Kulon. Laporan kecelakaan masuk ke Satlantas sekitar pukul 07.50 WIB.

“Dugaan sementara, pengemudi mobil Freed kehilangan kendali dan oleng ke kiri hingga menabrak pejalan kaki serta beberapa kendaraan yang sedang terparkir,” ujar Harman.

Berdasarkan olah lokasi kejadian, Freed berpelat AD-1398-SY yang dikemudikan S (37), warga Karangtengah, Baturraden, melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang.

Namun, saat memasuki lokasi kejadian, mobil mendadak bergerak ke kiri dan mengenai sejumlah pejalan kaki.

Tak hanya itu, beberapa kendaraan yang terparkir juga terseret. Di antaranya pikap Colt R-8771-MF dan enam sepeda motor, yakni Supra R-2276-YR, Mega Pro R-2331-SE, Beat R-4390-IS, Titan R-2826-AH, serta Xeon R-4093-MG.

Dua pejalan kaki meninggal di tempat, yakni MAG (41), warga Kelurahan Tanjung, dan A (58), warga Purwokerto Kulon. Sementara tiga korban luka ringan adalah SP (47) dari Purwokerto Wetan, M (52) dari Purwokerto Kulon, serta S (65) dari Cilacap.