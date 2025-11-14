JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kecelakaan Maut di Purworejo, Dua Pejalan Kaki Tewas Seusai Dihantam Mobil

Kecelakaan Maut di Purworejo, Dua Pejalan Kaki Tewas Seusai Dihantam Mobil

Jumat, 14 November 2025 – 06:55 WIB
Kecelakaan Maut di Purworejo, Dua Pejalan Kaki Tewas Seusai Dihantam Mobil - JPNN.com Jateng
Petugas Satlantas Polresta Banyumas meminta keterangan saksi terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pejalan kaki di Jalan D.I. Panjaitan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (13/11/2025). ANTARA/HO-Polresta Banyumas

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Kecelakaan maut terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11) pagi (sekitar pukul 07.25 WIB).

Sebuah Honda Freed mendadak oleng dan menyapu pejalan kaki serta kendaraan terparkir. Dua orang tewas di lokasi, tiga lainnya terluka.

Kasatlantas Polresta Banyumas Kompol Harman Rumenegge Sitorus mengatakan insiden itu terjadi tepat di depan Warung Makan Warzuqni, Kelurahan Purwokerto Kulon. Laporan kecelakaan masuk ke Satlantas sekitar pukul 07.50 WIB.

Baca Juga:

“Dugaan sementara, pengemudi mobil Freed kehilangan kendali dan oleng ke kiri hingga menabrak pejalan kaki serta beberapa kendaraan yang sedang terparkir,” ujar Harman.

Berdasarkan olah lokasi kejadian, Freed berpelat AD-1398-SY yang dikemudikan S (37), warga Karangtengah, Baturraden, melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang.

Namun, saat memasuki lokasi kejadian, mobil mendadak bergerak ke kiri dan mengenai sejumlah pejalan kaki.

Baca Juga:

Tak hanya itu, beberapa kendaraan yang terparkir juga terseret. Di antaranya pikap Colt R-8771-MF dan enam sepeda motor, yakni Supra R-2276-YR, Mega Pro R-2331-SE, Beat R-4390-IS, Titan R-2826-AH, serta Xeon R-4093-MG.

Dua pejalan kaki meninggal di tempat, yakni MAG (41), warga Kelurahan Tanjung, dan A (58), warga Purwokerto Kulon. Sementara tiga korban luka ringan adalah SP (47) dari Purwokerto Wetan, M (52) dari Purwokerto Kulon, serta S (65) dari Cilacap.

Kecelakaan maut terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11) pagi (sekitar pukul 07.25 WIB).
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kecelakaan kecelakaan maut pejalan kaki tewas purworejo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU