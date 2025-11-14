Selama Libur Nataru, KAI Pastikan Perjalanan Kereta di Daop 4 Semarang Aman & Nyaman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang menyiapkan langkah pengamanan menyeluruh agar perjalanan kereta api tetap aman, nyaman dan tepat waktu.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menjelaskan seluruh persiapan difokuskan pada pencegahan dan pemantauan dini terhadap potensi gangguan perjalanan.

“KAI Daop 4 Semarang memastikan seluruh prasarana dan petugas siap menghadapi lonjakan penumpang menjelang libur panjang. Tujuan kami sederhana, yaitu menjaga keselamatan pelanggan dan memastikan setiap perjalanan berjalan lancar,” ujar Franoto, Jumat (14/11).

Sebanyak 34 petugas tambahan disiagakan di seluruh wilayah Daop 4 Semarang. Langkah utama yang dilakukan meliputi pemeriksaan kondisi jalur rel, jembatan, dan perlintasan secara rutin.

Inspeksi ekstra juga dilakukan saat hujan deras atau suhu tinggi. Petugas lapangan mengecek langsung perlintasan padat kendaraan serta area yang berpotensi terganggu akibat cuaca ekstrem.

“Kami menempatkan 11 petugas pemeriksa jalur tambahan, enam petugas penjaga perlintasan, dan 17 petugas pengawas daerah rawan,” ujarnya.

Penempatan ini difokuskan pada titik padat lalu lintas serta area rawan banjir dan longsor. Kehadiran petugas tambahan ini, menurutnya, memastikan pengawasan berlangsung 24 jam penuh selama masa Nataru.

Selain itu, pihaknya juga memperbarui data wilayah rawan di seluruh Indonesia. Tahun ini ada 20 titik prioritas pemantauan, yaitu tiga titik di Semarang, empat di Pekalongan, tujuh di Grobogan, tiga di Blora, dua di Kendal, dan satu di Pemalang.