Epson Meluncurkan Printer EcoTank Terbaru, Siap Dongkrak Produktivitas UMKM

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson meluncurkan tiga seri EcoTank terbaru, yakni L4360, L6370, dan L6390.

Trio ini diproyeksikan jadi amunisi baru bagi pelaku usaha kecil yang sedang pusing memikirkan ongkos operasional yang terus merangkak naik.

Epson menyebut kehadiran lini EcoTank generasi anyar ini sebagai jawaban atas keresahan lebih dari 70 persen pelaku UMKM yang mengaku biaya operasional makin menggencet produktivitas.

“Kami hadirkan solusi cetak yang efisien, mudah digunakan, dan bisa menjaga bisnis tetap kompetitif,” ujar Head of Product Marketing Printer Epson Indonesia Syahrizal Aprianto melalui keterangan resmi, Jumat (14/11).

Seri terbaru ini memikul teknologi Heat-Free, fitur khas Epson yang membuat proses pencetakan berjalan tanpa panas. Efeknya tidak main-main. Kecepatan meningkat, konsumsi daya menyusut, dan umur mesin lebih panjang. Epson mengklaim efisiensi energi dan bahan habis pakai bisa ditekan sampai 84 persen.

Tiga printer anyar ini juga tampil lebih ringkas. Dengan bodi sekitar 37,5 x 34,7 x 18,7 cm, EcoTank baru terlihat minimalis sekaligus kokoh. L4360 hadir dengan bobot 5,2 kg, sementara L6370 dan L6390 sedikit lebih berat namun diproyeksikan untuk beban kerja harian yang lebih padat.

Di bagian depan, lampu indikator baru memudahkan pengguna memantau proses cetak secara instan.

Soal ketahanan, Epson menyiapkan garansi panjang. L4360 diganjar garansi 2 tahun atau 50 ribu halaman, dan dapat ditambah dua tahun ekstra jika terdaftar di MyEpson Portal.