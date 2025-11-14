Cibeunying Cilacap Berduka, Pencarian Korban Longsor Masih Berlangsung

JPNN.com

Jumat, 14 November 2025 – 13:05 WIB
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (dua dari kiri) meninjau lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (14/11/2025) pagi. ANTARA/HO-Basarnas Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Upaya pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, terus dikebut.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman turun langsung ke lokasi, Jumat (14/11) pagi, meminta tim SAR gabungan mempercepat penemuan 21 warga yang masih hilang sejak bencana terjadi, Kamis (13/11) malam.

“Kami sampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh unsur SAR sejak awal kejadian,” ujar Bupati Syamsul saat meninjau titik longsor. 

Dia memastikan Pemkab Cilacap siap menggelontorkan dukungan apa pun untuk mempercepat operasi pencarian.

“Segala kebutuhan segera laporkan ke Posko. Pemkab akan memfasilitasi agar proses evakuasi berjalan cepat dan aman,” tegasnya.

Dari sisi teknis, On Scene Coordinator (OSC) Kantor SAR Cilacap Priyo Prayudha Utama menjelaskan operasi pencarian dimulai lagi pukul 08.00 WIB dengan pembagian lima sektor.

Setiap sektor sudah dipetakan berdasarkan indikasi keberadaan korban yang tertimbun.

Di Worksite A-1 masih ada tiga orang dalam pencarian, A-2 tujuh orang, A-3 empat orang, kemudian B-1 empat orang dan B-2 tiga orang.

Sumber Antara
